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Массажист Яременко перечислил лучшие приправы для похудения

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Массажист Яременко перечислил лучшие приправы для похудения
Фото: Unsplash

Добавление приправ в рацион может поспособствовать улучшению метаболизма и ускорению похудения. Об этом сообщил профессиональный массажист Владимир Яременко.

Так, особую пользу может принести имбирь. Приправа снижает уровень холестерина в крови и оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

Кроме того, употребление имбиря позволит повысить уровень витаминов и микроэлементов в организме. Ускорить метаболизм, как уточняется, может и перец чили.

Однако при наличии заболеваний ЖКТ или повышенной потливости стоит отказаться от этой приправы. Ее можно заменить кайенским перцем, который обладает схожими свойствами.

Добавление корицы в рацион позволит улучшить углеводный процесс. Одна чайная ложка приправы способна повысить показатель на 20 процентов, также корица содержит в себе флавоноидные соединения, полезные для иммунной системы, передает «Доктор Питер».

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, который способствует похудению и омоложению организма. По мнению специалиста, вещество способствует ускорению процесса, потому что ускоряет метаболизм.

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