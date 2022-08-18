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Турция и Украина подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры

Александр Афонин

Сюжет: 

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Турция и Украина подписали соглашение о застройке разрушенной инфраструктуры
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение, согласно которому будет произведена застройка разрушенной в результате конфликта инфраструктуры. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе украинского Министерства инфраструктуры.

— Сегодня во Львове министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении Украины, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что документ предполагает создание проектов восстановления от турецкой стороны. Кроме того, Анкара обязывается оказывать консультационную и техническую помощь Киеву, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в городе Львов для обсуждения актуальной повестки. Так, в ходе встречи главы двух государств, в частности, обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.

Украина Турция Инфраструктура
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