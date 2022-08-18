Зеленский и Эрдоган обсудили военное сотрудничество и ситуацию на ЗАЭС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в городе Львов для обсуждения актуальной повестки. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

Так, в ходе встречи главы двух государств обсудили возможности модернизирования зерновой инициативы и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Кроме того, Эрдоган и Зеленский затронули тему оборонного взаимодействия, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВСУ начали массированный обстрел города Энергодара в Запорожской области. Городские власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

18 августа в Минобороны России сообщили, что власти Украины готовят 19 августа резонансную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Это может произойти тогда, когда Украину посетит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.