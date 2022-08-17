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В Запорожской области обвинили ВСУ в масштабном огне по Энергодару

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Запорожской области обвинили ВСУ в масштабном огне по Энергодару
Фото: depositphotos

ВСУ начали массированный обстрел Энергодара Запорожской области Украины. Об этом в среду, 17 августа, заявили в пресс-службе городской администрации.

— Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодара, — говорится в сообщении.

Городские власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Информация о попаданиях снарядов, а также о пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, передает РИА Новости.

16 августа ВСУ также обстреляли Энергодар. Как заверили городские власти, украинские военные рассчитывали вызвать ответный огонь.

Предполагалось, что на местах, которые могли бы стать целью ответного огня, специально расположились иностранные журналисты ведущих телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы.

В последние недели ВСУ регулярно наносят удары по Запорожской АЭС, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП атомной электростанции.

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