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Украинские войска начали обстреливать Энергодар, чтобы вызвать ответный огонь

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска начали обстреливать Энергодар, чтобы вызвать ответный огонь
Фото: gur.gov.ua

Украинская армия обстреливает Энергодар в Запорожской области Украины, чтобы спровоцировать ответный огонь. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Боевики Зеленского ведут провокационный артиллерийский огонь по Энергодару под камеры иностранных журналистов. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, — говорится в сообщении.

По заверению пресс-службы, сейчас в этих населенных пунктах расположились иностранные журналисты ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы. Уточняется, что ВСУ обстреливают жилые районы города с 15:00 по московскому времени, передает РИА Новости.

13 августа стало известно, что ВСУ подвергли очередному обстрелу город Энергодар и Запорожскую АЭС.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.

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