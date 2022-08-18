«Горестная весть»: дядя Шойгу скончался в возрасте 85 лет

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Первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук и дядя главы Минобороны Сергея Шойгу Калин-оол Кужугет скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в четверг, 18 августа.

— Пришла горестная весть. Ушел из жизни первый ученый-геолог Тувы, кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный деятель науки Республики Тыва Калин-оол Сереевич Кужугет. Это большая утрата для всех нас, — сказал он.

Ховалыг добавил, что вся деятельность Кужугета была связана с республикой. По его словам, он участвовал в работах по расширению и прогнозированию минерально-сырьевого потенциала Тувы, а также организовывал подготовку специалистов по горному делу.

Глава республики выразил соболезнования семье и близким Кужугета. При этом обществу осталось богатое наследство ученого, среди которого множество научных трудов и ученики, которые продолжат его дело, отметил Ховалыг в своем Telegram-канале.