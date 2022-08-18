Guardian: Фермеры пристыдили Трасс после отказа встретиться с ними

Фото: МИД РФ

Британские фермеры раскритиковали главу МИД Лиз Трасс за отказ провести встречу с ними в рамках ее предвыборной гонки за пост премьер-министра. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила газета The Guardian.

Президент Национального союза фермеров Минетт Баттерс назвала подобное решение «позором». По ее словам, в стране на данный момент наблюдается период засухи и увеличения цен на продовольствие, и в связи с этим разговор Трасс с фермерами был бы крайне актуален.

— Я предложила встретиться ей где угодно. Я предложила сделать это онлайн, мы не привязаны к какому-либо месту или к чему-либо еще. Но это не выглядит возможным. Это разочаровывает, поскольку речь идет не только о сельском хозяйстве, — цитирует Баттерс РИА Новости.

13 августа читатели The Guardian отреагировали на материал, посвященный кандидату на пост премьер-министра островного государства и нынешнему министру иностранных дел страны Трасс. Публикация, как уточняется, вызвала серьезный отклик и ажиотаж среди британцев в социальных сетях.