Геркус сместил Маслова на посту президента футбольного клуба «Торпедо»

Болельщики «Торпедо» во время матча с «Крыльями Советов» / Фото: Официальный твиттер футбольного клуба «Крылья Советов»

Российский предприниматель и спортивный менеджер Илья Геркус стал новым президентом московского футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе «черно-белых» в четверг, 18 августа.

— Официально: Илья Геркус — президент «Торпедо»! С 5 июля 2022 года Илья Леонидович занимал пост директора по стратегическому развитию черно-белых, — говорится в сообщении.

До этого пост президента клуба занимал Денис Маслов. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по соглашению сторон.

Кроме того, 18 августа из «Торпедо» ушли спортивный директор Максим Ляпин и главный тренер Александр Бородюк. До зимнего перерыва в качестве тренера «черно-белых» будет выступать Николай Ковардаев.

24 июля сообщалось, что игрок московского футбольного клуба «Динамо» Гильермо Варела не будет участвовать в матче второго тура РПЛ против столичного «Торпедо». Футболист покинул расположение клуба и уехал из России. Сине-голубые называют данное решение провокационным и дискриминационным по отношению ко всему российскому футболу.