Диетолог Пономарева назвала снижающую уровень сахара в крови ягоду

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Ягоды можжевельника могут значительно понизить уровень сахара в крови, тем самым предотвратив развитие диабета. Об этом сообщила диетолог Василиса Пономарева.

— Ягоды можжевельника обладают рядом преимуществ, которые делают их полезными при лечении различных заболеваний. Экстракт можжевельника традиционно использовался в качестве средства для лечения артрита и диабета, а также для лечения желудочно-кишечных и аутоиммунных заболеваний, — сказала специалист.

По ее словам, в последнее время более тщательно исследуется экстракт ягод китайского можжевельника. По данным ученых, он наиболее эффективно влияет на понижение уровня сахара в крови, передает «МедикФорум».

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина заявила, что вызвать резкое повышение сахара в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, к примеру, пиво.

Специалист отметила, что большинству людей рекомендовано использовать в пищу продукты, употребление которых сдерживает уровень сахара в крови. В основном это зеленые и листовые овощи, сельдерей.