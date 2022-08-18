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Суд снял обвинения с американца, напавшего с кирпичом на полицейского в Москве

Елена Самойлова

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Суд снял обвинения с американца, напавшего с кирпичом на полицейского в Москве
Фото: shutterstock

Обвинения по делу о нападении на сотрудника полиции сняли с россиянина Эдварда Фазылова, репатриированного из США. Об этом в четверг, 18 августа, «Вечерней Москве» сообщил его адвокат Алексей Цыганов.

— Суд снял с него все обвинения и постановил применить принудительную меру медицинского характера. Есть десять дней на обжалование, — сказал Цыганов, добавив, что обжаловать решение они не будут.

По словам защитника, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» с причинением тяжких телесных повреждений.

Однако проведенное исследование показало, что травмы полицейского не могут классифицироваться как «тяжкие». А согласно медицинской экспертизе Фазылов был признан невменяемым.

Фазылов родился в России и много лет проживал в Америке, однако из-за финансовых проблем ему пришлось вернуться на родину. Отмечая свое прибытие с друзьями, мужчина перебрал с алкоголем и напал на сотрудника правоохранительных органов с кирпичом. Подробнее о скандальном деле — в материале «ВМ».

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