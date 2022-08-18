Астролог Глоба пообещал «водопад денег» двум знакам зодиака в конце августа

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Астролог Павел Глоба назвал два знака зодиака, представителей которых после 18 августа ждет успех в финансовых вопросах и личной жизни.

Так, например, Водолеев в ближайшие дни ждет череда приятных событий. Тем не менее многие из них отнимут солидное количество сил.

В связи с этим Глоба рекомендовал представителям этого знака зодиака выбрать наиболее важные сферы жизни и сосредоточить на них все усилия.

Скорпионам же, уверен астролог, будет сопутствовать удача на профессиональном поприще. Все дела им будут даваться легко, что и позволит обеспечить себя финансами на ближайшие несколько месяцев, передает Teleprogramma.pro.

До этого астрологи назвали четыре знака зодиака, представители которых найдут вторую половинку предстоящей осенью. Так, Рыбы осенью смогут взглянуть на свое окружение по-другому.

У них появится отличная возможность завести роман с другом или подругой — главное не упустить возможность. У Весов же настанет переломный момент. Представителям стихии воздуха предстоит расстаться со своим нынешним партнером.