Более 80 тысяч находок обнаружили археологи за 11 лет работы в Москве

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За последние 11 лет столичные археологи обнаружили более 80 тысяч находок в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 21 августа.

Отмечается, что одним из самых важных открытий стали находки у Китайгородской стены. Специалисты обнаружили, что в ходе ее строительства свайное поле было расположено только под несущими основную нагрузку элементами. Под сводчатыми камерами основания не было.

— Это говорит о том, что была выполнена предварительная разметка поверхности. Такой метод был новшеством на Руси в XVI веке. Им пользовались только итальянские архитекторы и строили в основном здания, — сказала исполнительный директор ООО «Столичное археологическое бюро» Мария Молошникова.

Кроме того, археологи обнаружили клад медных монет конца XV — XVI века в Стремянном переулке. Руководитель «Столичного археологического бюро» Константин Воронин отметил, что находка позволила узнать об уровне жизни жителей Павелецкой площади в XVI веке. По его словам, раньше это был небогатый район на окраине города, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные реставраторы собрали воедино найденные фрагменты декоративной тарелки, на которой изображена битва у пирамид. Как уточнил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, тарелка входила в коллекционную серию фабрики Sarreguemines.