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Столичные архитекторы отреставрировали уникальную археологическую находку

Анастасия Колоскова
Город
Столичные архитекторы отреставрировали уникальную археологическую находку
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Столичные реставраторы собрали воедино найденные фрагменты декоративной тарелки, на которой изображена битва у пирамид. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Множество фрагментов фарфора обнаружили археологи во время исследований минувшей зимой в Старомонетном переулке. Из них им удалось восстановить уникальный артефакт. Тарелка была изготовлена во Франции. Находящееся на ней клеймо относится к периоду 1868–1919 годов.

Как уточнил руководитель ведомства, тарелка входила в коллекционную серию фабрики Sarreguemines

— Столичные археологи делают настоящие открытия, которые позволяют узнать историю и быт москвичей в прошлом. Например, еще до начала археологического сезона при проведении археологических работ в Старомонетном переулке была собрана интересная коллекция предметов, — рассказал Емельянов.

Он уточнил, что эксперты обнаружили более 900 индивидуальных находок и свыше 20 тысяч разных фрагментов, большинство из которых датируются XVII-XIX веками, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 августа в Москве открылась выставка «Стекло и время» со стеклянными археологическими находками за последние 30 лет.

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