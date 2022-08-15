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Археологическая выставка «Стекло и время» открылась в Москве

Лейла Алиева
Город
Археологическая выставка «Стекло и время» открылась в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Люсиновская улица, 8с1 Карта всех событий

В Москве открылась выставка «Стекло и время» со стеклянными археологическими находками за последние 30 лет. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов в понедельник, 15 августа.

— Сегодня с удовольствием открываем выставку «Стекло и время». На этой выставке представлены самые интересные стеклянные археологические артефакты, найденные в Москве за последние 30 лет, — отметил он.

Так, гости увидят стеклянные флаконы, бокалы, рюмки, а также другую посуду и украшения, обнаруженные при раскопках в Москве. Выставка приурочена ко Дню археолога, который отмечается в России ежегодно 15 августа, посетить ее можно до 16 сентября.

Уточняется, что за последние 11 лет в столице нашлось более 80 тысяч археологических предметов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого первый заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог города Леонид Кондрашев рассказал о самых ценных и необычных находках в Москве.

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