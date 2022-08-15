Главный археолог города рассказал о необычных находках в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Первый заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия, главный археолог города Леонид Кондрашев в понедельник, 15 августа, рассказал о самых ценных и необычных находках в Москве.

По его словам, иногда самый невзрачный артефакт способен перевернуть представление о прошлом. При этом главное — ввести их в научный контекст без выдумок и фантазий.

— Например, в Кремле найдена печать, датируемая не позднее 1096 года, это гораздо раньше первого упоминания о Москве. Там же обнаружили берестяную грамоту, которая описывает имущество одного из знатных людей — татарина на русской службе. Еще одну грамоту нашли около мытного двора. Купец записал, что на границе Московского княжества его буквально обчистили таможенники соседнего княжества, — рассказал Кондрашев.

Главный археолог столицы также подчеркнул, что такие находки очень важны для исследователей экономической истории.

Кроме того, во время реставрации Гостиного Двора была обнаружена казна купца Траханиотова, убитого во время Соляного бунта 1648 года. Он хранил образцы каждой европейской монеты. По мнению специалистов, купец спрятал монеты уже во время штурма усадьбы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столице стартовал седьмой выпуск «Большой викторины» в рамках проекта «Активный гражданин». Участникам викторины необходимо ответить на исторические вопросы, а за каждый правильный ответ они получат пять баллов.