Москвичи проверят свои знания по архитектуре в новом выпуске «Большой викторины»

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2-й Донской проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Седьмой выпуск «Большой викторины» в рамках проекта «Активный гражданин» стартовал в Москве. Новый выпуск будет посвящен архитектурному наследию города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, 5 августа.

— Вопросы посвящены таким известным зданиям столицы, как дом-корабль, ажурный дом, дом на ножках, дом-коммуна во 2-м Донском проезде, Дом Моссельпрома, Дом Наркомфина. Многие из них признаны объектами культурного наследия, — отмечается в сообщении.

Так, участникам «Большой викторины» необходимо будет ответить на исторические вопросы: для кого изначально был построен дом трех эпох в Вишняковском переулке, в честь какого архитектора назвали одну из квартир в Доме Наркомфина и почему дом на Таганке называют плоским. За каждый верный балл участники получают пять баллов.

Отмечается, что в спецпроекте уже приняли участие больше 500 тысяч участников. Предыдущие викторины в рамках проекта были посвящены находкам археологов, романтичным местам столицы, гастрономическим символам, прогулкам по городским улицам, библиотекам и новым станциям метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в рамках проекта «Активный гражданин» москвичи оценят цветочное оформление столицы в проекте «Активный гражданин». Отмечается, что в госпрограмме существует серия специальных голосований «Лето активного гражданина», которая посвящена городской инфраструктуре для летнего отдыха.