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Москвичи оценят цветочное оформление города на портале «Активный гражданин»

Араз Салехов
Город
Москвичи оценят цветочное оформление города на портале «Активный гражданин»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Этим летом город украшают 55 миллионов цветов. Москвичи смогут оценить цветочное оформление столицы в проекте «Активный гражданин». Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участникам голосования предстоит выбрать один из вариантов ответа: «Все отлично! Мне нравится», «Все хорошо! Я бы поставил (-а) твердую четверку», «Неплохо, но можно было бы и лучше», «Мне не нравится». Также можно предложить свой ответ или выбрать вариант «Затрудняюсь оценить», — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что в проекте существует серия специальных голосований «Лето активного гражданина», посвященных городской инфраструктуре для летнего отдыха.

Также стало известно, что в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное сервису «Вывоз ненужных вещей». В общей сложности в голосовании приняло участие более 244 тысяч человек. Они оценили актуальность темы утилизации, а также высказали мнение, стоит ли расширять функционал городской услуги.

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