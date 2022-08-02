Москвичи оценили удобство сервиса «Вывоз ненужных вещей»

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В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное сервису «Вывоз ненужных вещей». Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего в голосовании приняло участие более 244 тысяч человек. Они оценили актуальность темы утилизации, а также высказали мнение, стоит ли расширять функционал городской услуги.

По итогам голосования 87 процентов участников отметили, что утилизация и переработка являются важными вопросами, особенно в условиях мегаполиса. Также более трети москвичей выразили желание воспользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей», передает официальный сайт мэра Москвы.

26 июля стало известно, что сервис «Вывоз ненужных вещей» адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, граждане с нарушениями зрения и моторики теперь могут решить вопрос с утилизацией ненужных вещей с помощью специальных программ — скринридеров.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов отметил, что данный опыт адаптации поможет расширить возможности других городских сервисов. По его словам, инклюзивный подход на примере «Вывоза ненужных вещей» должен внедряться для всех городских услуг.