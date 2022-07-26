Столичный сервис «Вывоз ненужных вещей» стал инклюзивным

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 26 июля.

— Принципиально важно, чтобы портал mos.ru был удобным и доступным для каждого жителя Москвы, включая все социальные группы, будь то слабовидящие люди или люди, которые испытывают проблемы с моторикой. «Вывоз ненужных вещей» стал первым полностью инклюзивным сервисом, — заявил глава департамента информационных технологий столицы Борис Фролов.

Так, граждане с нарушениями зрения и моторики теперь могут решить вопрос с утилизацией ненужных вещей с помощью специальных программ — скринридеров. Глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко добавил, что вывозом крупной бытовой техники и металлических предметов занимаются проверенные партнеры сервиса, поэтому граждане с ограниченными возможностями «могут быть уверены в своей безопасности».

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что пользователь mos.ru при необходимости может сообщить представителю сервиса об особенностях здоровья.

До этого сообщалось, что за последние шесть месяцев москвичи воспользовались бесплатным сервисом вывоза ненужных вещей более 15 тысяч раз.