Москвичи оформили более 15 тысяч заявок на вывоз ненужных вещей за полгода

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители Москвы за последние шесть месяцев воспользовались бесплатным сервисом вывоза ненужных вещей более 15 тысяч раз. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— За первые полгода работы сервиса вывоза ненужных вещей на mos.ru подано более 15,4 тысячи заявок — это в среднем около 80 заявок в день. Чаще всего на утилизацию отправляют стиральные машины, холодильники, а также газовые и электрические плиты, — заявил заместитель главы департамента информационных технологий города Борис Фролов.

Заместитель главы ГКУ «Новые технологии управления» Илья Демин подчеркнул, что для подачи заявки на вывоз ненужных вещей отправителю необходимо указать адрес, отметить наличие лифта и выбрать удобные дату и время. После этого с пользователем свяжется представитель компании-партнера для подтверждения информации и уточнения деталей. В одну заявку можно включить до 20 предметов.

В пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавили, что с помощью сервиса можно также избавиться от старых автомобилей, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля сообщалось, что участники голосования в проекте «Активный гражданин» могут высказать свое мнение по поводу процесса утилизации и переработки старой бытовой техники и определить направление развития сервиса «Вывоз ненужных вещей».