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Москвичи могут сделать сервис «Вывоз ненужных вещей» удобнее

Георгий Соланович

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Москвичи могут сделать сервис «Вывоз ненужных вещей» удобнее
Фото: Pexels

Участники голосования в проекте «Активный гражданин» могут высказать свое мнение по поводу процесса утилизации и переработки старой бытовой техники и определить направление развития сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 28 апреля.

Так, москвичи смогут рассказать, пользовались ли они городской услугой или похожими частными сервисами. Кроме того, горожан попросят перечислить предметы, которые они утилизировали с помощью «Вывоза ненужных вещей». За участие в опросе пользователям начислят 20 баллов, которые можно будет потратить в магазине поощрений.

— Сервис «Вывоз ненужных вещей» становится популярным у москвичей. Так, с октября прошлого года жители столицы вывезли более 13 тысяч предметов. Из них утилизировали восемь автомобилей, 4353 стиральные машины, 4115 холодильников, 634 посудомоечные машины, 1585 электрических и 1652 газовые плиты. Данный сервис является пилотным, поэтому городом было принято решение оказывать услугу на бесплатной основе, — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Заместитель главы департамента информационных технологий столицы Борис Фролов подчеркнул, что за время работы сервиса он успел доказать свою полезность и востребованность. Примечательно, что в основе всех доработок лежит мнение пользователей.

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что для использования сервиса необходимо зайти в раздел «Услуги» на mos.ru, выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и тему «ЖКУ, обслуживание жилья».

До этого сообщалось, что в Москве за четыре месяца работы бесплатного сервиса «Вывоз ненужных вещей» утилизировали порядка 281,5 тонны предметов, вывезенных по заявкам горожан.

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