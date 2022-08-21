Собянин рассказал о помощи столичных спасателей в борьбе с пожарами в Рязанской области

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Столичные пожарные активно продолжают оказывать необходимую поддержку в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 21 августа.

— В Рязанской области — шесть наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук. Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники, — сказал он.

Глава города добавил, что накануне спасатели предотвратили распространение огня на деревню Ольгино. По его словам, пожар удалось остановить в одном километре от населенного пункта.

На данный момент в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят регулярный мониторинг чистоты воздуха и следят за пожарной безопасностью на природных территориях столицы, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на помощь в тушении пожаров были отправлены сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб и пожарно-спасательный комплекс «Водолей». Он способен подавать воду со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.