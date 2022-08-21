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Шойгу сообщил о применении ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу сообщил о применении ракеты «Кинжал» во время спецоперации на Украине
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России трижды применяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 21 августа.

— Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире, — сказал он.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские военные также применяли новейший самолет Су-57. По его словам, судно обладает защитой от различных систем ПВО и успело себя зарекомендовать в процессе выполнения боевых задач на Украине, передает РИА Новости.

До этого заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что в случае размещения Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области ей грозит ответ в виде пятой статьи устава Североатлантического альянса. По его словам, в случае поступления угроз извне члены объединения начнут действовать по формуле «один за всех и все за одного».

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