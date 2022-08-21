Москвич увидел ключи в замке зажигания автомобиля каршеринга и угнал его

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Веерная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщили в воскресенье, 21 августа, в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел на улице Веерной. Подозреваемый заметил оставленные в замке зажигания автомобиля ключи. Он сел за руль и начал выезжать со двора. Злоумышленник не справился с управлением и врезался в шлагбаум. После этого он скрылся.

Материальный ущерб составил порядка одного миллиона рублей. После поступивших сообщений полиция задержала подозреваемого в угоне. Им оказался 24-летний ранее судимый местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», добавили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в Зеленограде водитель пытался угнать автомобиль у каршеринговой компании. 19-летний парень воспользовался аккаунтом своего коллеги для аренды иномарки, не имея собственных водительских прав.