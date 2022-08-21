«А чего вы ожидали?»: немцы испугались приостановки газа по «Северному потоку»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали решение приостановить транспортировку газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового техобслуживания.

Читатели отметили, что на данный момент новость не выглядит позитивно. Многие посчитали, что по окончании работ поставки сырья значительно сократятся или вовсе остановятся.

— Пока газ идет по старой магистрали, все в порядке. Если его станет меньше или не будет совсем, будет переполох. Но получить газ по новой магистрали вообще невозможно. Такое положение дел все еще рационально оправдано? — поинтересовался пользователь под ником kgen.

Кроме того, многие увидели бумеранг со стороны санкций в отношении России. Так, Colnago отметил, что до введения ограничений никто не мог подумать, что они отразятся на положении страны. А Heiko-Pp4bQ1eng посчитал, что жители Германии сами навлекли себя на кризис,

— А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину? — цитирует DruckPause РИА Новости.

Накануне экономист Бартош Бартчак заявил, что ФРГ движется к изоляционизму и боится своего будущего. По его словам, Германию ожидает крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из РФ потерпела неудачу, а на горизонте появилась серьезная проблема в виде КНР.