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Старейший актер Театра имени Моссовета, народный артист России Николай Лебедев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 21 августа.

— Театр Моссовета с прискорбием сообщает, что на 101-м году ушел из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран ВОВ Николай Сергеевич Лебедев — человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы, — говорится в сообщении.

Профессиональный опыт и преданность делу, как подчеркивается, позволили ему снискать уважение и любовь всего театра. Смерть Лебедева стала большой потерей для коллектива.

Театр имени Моссовета выразил соболезнования близким и родным покойного. О месте и времени прощания будет объявлено отдельно, отмечается на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев родился 15 декабря 1921 года. Он начал свой творческий путь в 1939-м на сцене московского Театра юного зрителя (ТЮЗ).

Артиста призвали в армию в апреле 1941 года во время Великой Отечественной войны. В ходе нее он был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен.

Он продолжил службу в армии после того, как был освобожден Красной армией из концлагеря в 1945-м. После демобилизации он вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе.

Частью труппы Театра им. Моссовета он стал после окончания учебы в 1950 году. Ему за последующие годы удалось создать свыше 70 образов в спектаклях классического и современного репертуара.