Тишковец спрогнозировал рекордную за 125 лет жару в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Грядущая неделя принесет в Центральную Россию жару в 30 градусов с вероятностью повторов рекордных значений. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 21 августа.

— Так, в понедельник, 22 августа, погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы и потеплеет в Москве до 26–28 градусов, по области — до 25–30. Во вторник, 23 августа, станет солнечно, и зной усилится в столице до 30–32 градусов, в Подмосковье — до 28–33, — сказал синоптик.

Пик температуры придется на четверг, 25 августа, когда воздух в Москве прогреется до 32–24 градусов. Данный показатель, уточнил он, на 10–12 градусов выше нормы и близок к рекорду, зафиксированному 25 августа 1897 года.

Тогда московские метеорологи зафиксировали 33,9 градуса. Дожди и грозы собьют дневную температуру в пятницу, 26 августа, до 26–28 градусов, а в выходные ожидается 22–27 градусов, написал Тишковец в Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Вечерней Москве», что самым жарким местом в столице является остров Балчуг, который входит в состав двух районов — Якиманки и Замоскворечья. Именно на нем фиксируются самые высокие температуры летом.