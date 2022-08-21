Что происходило на фестивале «Традиция», после которого погибла Дугина

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В историко-литературном Музее-заповеднике А. С. Пушкина и прилегающем к нему парке Захарово прошел уже седьмой по счету фестиваль «Традиция», задуманный много лет назад режиссером Эдуардом Бояковым.

Мероприятие посетила и Дарья Дугина — дочь философа, политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Девушка вскоре скончалась в результате взрыва автомобиля, на котором она ехала с фестиваля.

Поначалу шел небольшой моросящий дождь, но он не помешал открытию, на котором выступили Бояков и писатель Захар Прилепин. На лекцию последнего пришло столько народу, что кое-кто даже пытался залезть на деревья.

— Помнить про русские музыкальные, поэтические, визуальные архетипы необходимо всегда, а сегодня — особенно. Потому что сегодняшняя культура часто противоречит истинному пониманию традиции. Сегодняшняя культура хочет концентрироваться и заниматься только поиском нового. А новое можно найти только тогда, когда помнишь о старом. Наш фестиваль дает такую возможность. Он объединяет в сообщество родных по духу людей, — подчеркнул Бояков.

Фестиваль именно семейный: пройдя строгий контроль на входе — причем, несмотря ни на какие регалии, ни одна автомашина не была припаркована близко, — все шли на фестиваль на равных, преодолевая метров сто по вымощенной камнем дорожке. По замыслу, территория была разбита на три зоны: фуд-корт со сценой на поле, где вместо сиденьев разложили спрессованное сено; интеллектуальная — палатки под открытым небом для выступающих и стульями для слушателей стихов и лекций; детская — со множеством мастер-классов и игр для детей всех возрастов.

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Многие родители (а всего фестиваль посетило более 15 тысяч человек) оставляли детей на игровых площадках, а сами шли на интересующую их лекцию. Была организована торговля, однако это был не «филиал» какого-нибудь вещевого рынка, а только вещи, сделанные руками умельцев — людей, увлеченных и знающих свое дело.

— Тот вектор, которые мы обозначили семь лет назад, создавая фестиваль, те слова, которые мы здесь произносили, песни, которые здесь пели, стихи, которые здесь читали, — это все стало сегодня повесткой для всей страны. Рад, что мы когда-то создали такую концепцию — «Россию спасет ее традиция». У нашей страны огромная судьба — мы говорили про это все семь лет. И оказалось, что были абсолютно правы. Мы находимся в центре русской мысли, русской хтони, русского мироздания. И то, что вы были с нами, поддерживали нас, — это огромное счастье и огромная радость, — сказал Прилепин.

Начался фестиваль с авторского колокольного звона. На маленькой колокольне бард и поэт Елена Фролова умело справилась с семью колоколами небольшого деревянного храма святых благоверных Петра и Февронии. Священник отслужил краткий молебен возле небольшого памятника им, и народ стал прибывать.

Закончился фестиваль гала-концертом «Русский космос», на котором выступили поэты и музыканты: группа «Калинов мост», ансамбль древнерусского певческого искусства «Сирин», Павел и Полина Лундстремы, группа «Джанго» и многие другие.