Содержание вредных частиц в воздухе Москвы снизилось в полтора раза

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Содержание взвешенных частиц в столичном воздухе снизилось в 1,2–1,4 раза по сравнению с утренними часами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в воскресенье, 21 августа.

При этом в «Мосэкомониторинге» уточнили, что изменения в экологической ситуации в городе связаны с улучшением процессов рассеивания.

Превышения нормативов, как подчеркивается, в Москве не отмечается. Тем не менее в некоторых районах может ощущаться запах гари.

Это связано с перемещением воздушных масс из Рязанской области, где бушуют лесные пожары. По предварительному прогнозу, до конца суток 21 августа и в течение дня 22 августа сохранятся условия для переноса воздушных масс из районов очагов ландшафтных возгораний, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

21 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные пожарные активно продолжают оказывать необходимую поддержку в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях.

На данный момент в Москве городские службы переведены на усиленный режим работы. Специалисты проводят регулярный мониторинг чистоты воздуха и следят за пожарной безопасностью на природных территориях столицы.