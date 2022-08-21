19Fortyfive: Ядерное оружие России заставляет вспотеть генералов НАТО

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Россия располагает обширным арсеналом тактического ядерного оружия, заставляющим нервничать высокопоставленных генералов НАТО. Об этом эксперт Уэсли Калп заявил в статье для 19Fortyfive в воскресенье, 21 августа.

— У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться, — сказал специалист.

Он уточнил, что запуск ядерных ракет малой мощности может осуществляться с кораблей ВМФ, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия использует свой ядерный арсенал только как инструмент сдерживания противника. Кроме того, ядерное оружие значительно поднимает военный престиж страны, передает слова Калпа РИА Новости.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что большие территории и низкая плотность населения — преимущества России в случае гипотетической ядерной войны. Эксперт отметил, что некоторые страны имеют крайне невысокие шансы выжить в случае ядерного удара из-за большой плотности населения.