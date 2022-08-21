Ссора между детьми переросла в драку между их отцами в Москве

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Между двумя мужчинами на западе Москвы после ссоры их малолетних детей произошел конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО столичного ГУ МВД в воскресенье, 21 августа.

По данным ведомства, конфликт произошел на улице Мосфильмовской. Между детьми произошла ссора, в итоге за каждого из них вступился отец.

После словесной перепалки мужчины подрались. Вскоре в отделение МВД сообщили из больницы, что один из детей обратился к ним с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и повреждение гортани».

По факту произошедшего проводится проверка. Также выясняются обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что пассажиров столичного метро оштрафовали за драку на станции «Александровский сад».