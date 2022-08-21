Заключенные СИЗО в Кемерове взяли в заложники сотрудников ФСИН

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Заключенные СИЗО в Кемерове взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН в воскресенье, 21 августа.

— В СИЗО-1 ГУ ФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу при проведении режимных мероприятий обвиняемые, содержащиеся в одной из камер, заблокировали двух сотрудников учреждения, — говорится в сообщении.

В результате сложившейся ситуации были организованы переговоры. Ситуация в учреждении, подчеркнули во ФСИН, контролируемая, передает ТАСС.

6 августа в СК сообщили, что заключенные напали на сотрудников ФСИН в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия. По факту происшествия были задержаны двое осужденных.

Один из них отбывал срок за грабеж, а другой — в числе прочего за убийство. По версии следствия, 5 августа они, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем, совершили нападение на сотрудников колонии. В результате один сотрудник колонии скончался на месте, второй госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.