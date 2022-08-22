Детский культурный форум пройдет в Москве с 25 по 27 августа
В Москве с 25 по 27 августа впервые пройдет Детский культурный форум. Об этом сообщила глава Минкульта Ольга Любимова в понедельник, 22 августа.
— Лучший проект сможет получить государственную поддержку. Разумеется, как у любого продюсера, проект зависит от сметы, — сказала министр.
Участники форума представят проекты, направленные на развитие культуры и поддержку детского творчества. Лучший получит федеральное финансирование в размере до трех миллионов рублей.
В рамках форума пройдут более 60 мероприятий просветительного и фестивального формата. Каждый субъект на мероприятии представят по семь ребят, которые являются участниками и лауреатами разнообразных форумов, фестивалей и творческих конкурсов.
По словам Любимовой, талантливым детям представится возможность заявить о себе. Детский культурный форум пройдет в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ, в нем примут участие более 1,5 тысячи одаренных детей из всех регионов России.
Кроме того, там ожидается участие представителей Белоруссии, Сербии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Южной Осетии, Бахрейна, Абхазии, ДНР и ЛНР, отмечается на сайте Минкульта.
Более 250 часов встреч с экспертами и лекций было проведено в рамках всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
Мероприятие проходило в период с 5 июля по 5 августа. Площадку форума «Москва — пространство возможностей» за месяц работы посетили более двух тысяч человек.