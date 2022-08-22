ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дугиной
ФСБ обнародовала видео, на котором видны передвижения украинки Натальи Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
Так, на кадрах видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой и выезжает в Эстонию. При этом при проверке автомобиля ее волосы были светлого цвета, а в дом журналистки она зашла с черными волосами.
«Вечерняя Москва» собрала подробности об убийстве Дугиной. Инцидент произошел на территории подмосковного поселка Большие Вяземы, где был взорван автомобиль Land Cruiser Prado, из-за чего девушка, управлявшая транспортным средством, скончалась на месте.
Позже стало известно, что убийство Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. По данным ФСБ, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая заложила бомбу под джип погибшей.