Более двух тысяч человек переедут в дома по реновации на севере Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

В САО порядка 2,5 тысячи жителей получат новые квартиры в домах по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в понедельник, 22 августа.

— В частности, один дом уже строится на Бескудниковском бульваре, владение 52. Дом, который будет возведен на Дмитровском шоссе, владение 89, сейчас проектируется. И еще на одной площадке по адресу Бескудниковский бульвар, владение 50, ожидается начало строительства, — пояснил Левкин.

Новостройки будут возведены на месте демонтированных жилых зданий. На сегодняшний день там освобождены три площадки для строительства домов.

Левкин заключил, что в общей сложности 109 тысяч жителей округа, которые проживают в 514 старых домах, получат новые квартиры, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в следующем году в Можайском районе введут в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации.