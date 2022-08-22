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Посетители выставки «Город для каждого» ежедневно могли получить свежий номер «Вечерней Москвы»

Оксана Васильева
Общество
Посетители выставки «Город для каждого» ежедневно могли получить свежий номер «Вечерней Москвы»
Фото: Вечерняя Москва

В московском Манеже завершила работу выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных достижений Москвы «Город для каждого». За все время работы ее посетило более 70 тысяч человек. В рамках выставки прошло свыше 250 развлекательных мероприятий. Посетители могли увидеть, как менялась Москва за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы. Гости выставки принимали участие в мастер-классах и могли попробовать себя в живописи, дизайне, архитектуре, робототехнике, садоводстве.

Газета «Вечерняя Москва» стала информационным партнером выставки. Ежедневно, на протяжении трех недель, все время работы выставки, жители и гости Москвы могли взять свежий утренний номер газеты со стоек, расположенных у входа на выставку, и узнать самую актуальную информацию о городской жизни столицы.

«Вечерняя Москва» вошла в топ-20 региональных СМИ по цитируемости за первый квартал 2022 года, заняв в нем четвертую позицию. В региональном рейтинге издание занимает третью строчку. Газета «Вечерняя Москва» является лидером столичного рынка по охвату читателей. Аудитория синдиката «ВМ» составляет 1 303 600 человек*.

*По данным исследования Mediascope. NRS — Москва (16+) Декабрь 2021 — апрель 2022 г

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