Новый складской комплекс сдали в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском

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Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Складской комплекс с холодильными камерами площадью около 10 тысяч квадратных метров сдали в эксплуатацию в ЗАО. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в понедельник, 22 августа.

— В районе Очаково-Матвеевское построен производственно-распределительный центр, где поступающая продукция хранится после низкотемпературной обработки. На данный момент застройщику выдана необходимая разрешительная документация для начала эксплуатации здания, — сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Новый комплекс расположен по адресу улица Рябиновая, владение 45. Складская часть здания оборудована шестью помещениями для хранения продуктов с температурным режимом от 2 до 4 градусов.

На объекте установлено современное оборудование, в том числе подъемные ворота с герметизаторами проема. Также на территории комплекса будут функционировать электропогрузчики, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

В июле Войстратенко сообщил, что регламент оказания государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в Москве приведен в соответствие с федеральными законами.

Так, изменения были внесены в постановление правительства Москвы «Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».