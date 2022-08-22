Бирюков обозначил сроки ликвидации пожаров в Рязанской области

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пожары в Рязанской области планируется потушить в течение ближайших дней. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 22 августа.

— Решения принимаются оперативно, и наша задача — эту территорию примерно в 180 гектар в течение ближайших дней загасить, чтобы не дать возможности дыму, гари прийти на территорию Москвы. Над этой задачей работаем, — сказал представитель мэрии.

Он уточнил, что территорию разбили на 22 «квадрата», также привлечены 22 организации. Для пожарных на территории работают медицинские службы, медицинский вертолет, а также три машины скорой помощи, передает слова Бирюкова агентство городских новостей «Москва».

При этом число московских спасателей, направленных в Рязанскую область для помощи в тушении пожаров, увеличено до 9 тысяч человек. Также дополнительно в регион направлено более 2,3 тысячи единиц техники.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что спасатели с помощью бульдозеров и тяжелых машин пробиваются к очагам пожаров в Рязанской области, чтобы обеспечить подачу воды.