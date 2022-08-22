Стали известны результаты теста на наркотики премьера Финляндии Марин
Тест на наркотики, который сдала премьер-министр Финляндии Санна Марин, оказался отрицательным. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе правительства страны.
Политик прошла тестирование на фоне обвинений в употреблении запрещенных веществ. Тест был проведен в прошлую пятницу, 19 августа, Марин оплатила его самостоятельно, передает ТАСС.
Премьер-министр попала в скандал из-за участия в частной вечеринке со знаменитостями. В опубликованном видеоролике с этой вечеринки слышится слово «jauhojengi».
Слово jauho с финского переводится как «мука» или «порошок» и иногда может означать наркотики. Тем не менее Марин подчеркнула, что употребляла только алкоголь и не видела, чтобы ее друзья занимались нелегальной деятельностью
Она уточнила, что проводит свободное время примерно так же, как и ее ровесники. После вечеринки она, по собственному признанию, посетила еще два бара в центре Хельсинки.