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Стали известны результаты теста на наркотики премьера Финляндии Марин

Елена Самойлова
В мире
Стали известны результаты теста на наркотики премьера Финляндии Марин
Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Тест на наркотики, который сдала премьер-министр Финляндии Санна Марин, оказался отрицательным. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Политик прошла тестирование на фоне обвинений в употреблении запрещенных веществ. Тест был проведен в прошлую пятницу, 19 августа, Марин оплатила его самостоятельно, передает ТАСС.

Премьер-министр попала в скандал из-за участия в частной вечеринке со знаменитостями. В опубликованном видеоролике с этой вечеринки слышится слово «jauhojengi».

Слово jauho с финского переводится как «мука» или «порошок» и иногда может означать наркотики. Тем не менее Марин подчеркнула, что употребляла только алкоголь и не видела, чтобы ее друзья занимались нелегальной деятельностью

Она уточнила, что проводит свободное время примерно так же, как и ее ровесники. После вечеринки она, по собственному признанию, посетила еще два бара в центре Хельсинки.

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