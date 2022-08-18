Премьер Финляндии Марин попала в скандал из-за вечеринки

Фото: Zuma\TASS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за участия в частной вечеринке с местными знаменитостями.

— Я хочу показать, что на этих должностях работают обычные люди с обычной жизнью. У меня есть семейная жизнь, у меня есть работа и у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями, — сказала председатель правительства.

Она уточнила, что проводит свободное время примерно так же, как и ее ровесники. После вечеринки она, по собственному признанию, посетила еще два бара в центре Хельсинки.

Примечательно, что в опубликованном видеоролике с вечеринки можно услышать слово «jauhojengi». Слово «jauho» переводится как «мука» или «порошок» и иногда может означать наркотики.

Тем не менее, Марин подчеркнула, что употребляла только алкоголь и не видела, чтобы ее друзья занимались нелегальной деятельностью, передает РИА Новости.

8 августа Марин заявила, что из-за специальной операции на Украине туризм из России в Финляндию следует ограничить. Она подчеркнула, что этот вопрос сейчас активно обсуждается в правительстве республики.

Премьер надеется, что МИД Финляндии предложит способы ограничений, ведь пересечь границу Финляндии можно по визе любой страны Шенгенского соглашения.