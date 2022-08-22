Повар раскрыл, какой десерт Елизавета II ест каждый день на протяжении жизни

Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II словно соткана из стабильности: ее привычки повторяются изо дня в день, и она не собирается их менять. Об этом заявил бывший повар королевской кухни Даррен Макгрейди.

Так, Елизавета II предпочитает начинать день с прочтения документов и газет. Кроме того, она регулярно посещает конюшню и каждый день на завтрак ест бутерброды со свежим хлебом, маслом и джемом.

Макгрейди поделился, что королева любит эту сладость с детства и не соглашается на что-либо другое, передает Teleprogramma.pro.

В начале июля Елизавета II передала часть своих обязанностей главы государства наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу. Британские журналисты выяснили, что в список официальных обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые более чем за десять лет были внесены существенные изменения.

Так, ранее он включал перечень таких обязанностей из 13 пунктов, в который входили формальное назначение премьера, участие в открытии новых сессий парламента, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств, посещающими с такими визитами Соединенное Королевство.