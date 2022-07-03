СМИ: Елизавета II передает принцу Уэльскому Чарльзу часть полномочий

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Королева Елизавета II передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщает газета The Sunday Times.

Британские журналисты выяснили, что в список официальных обязанностей монарха, публикуемый Букингемским дворцом, впервые более чем за десять лет были внесены существенные изменения. Так, ранее он включал перечень таких обязанностей из 13 пунктов, в который входили формальное назначение премьера, участие в открытии новых сессий парламента, совершение государственных визитов и встречи с первыми лицами других государств, посещающими с такими визитами Соединенное Королевство.

Однако теперь документ содержит лишь общую формулировку, согласно которой у королевы есть «ряд парламентских и дипломатических обязанностей», сообщает ТАСС.

10 мая стало известно, что королева Великобритании Елизавета II в этом году будет вынуждена пропустить церемонию официального открытия сессии парламента из-за проблем с подвижностью. Уточняется, что традиционную тронную речь вместо королевы прочтет наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз.