Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Елизавета II пропустит открытие парламента из-за проблем со здоровьем

Араз Салехов
Общество
Елизавета II пропустит открытие парламента из-за проблем со здоровьем
Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II в этом году будет вынуждена пропустить церемонию официального открытия сессии парламента из-за проблем с подвижностью. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

— Королева по-прежнему периодически сталкивается с трудностями при передвижении и после консультации со своими врачами неохотно приняла решение о том, что не сможет посетить завтрашнее официальное открытие сессии парламента, — говорится в сообщении.

Уточняется, что традиционную тронную речь вместо королевы прочтет наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз, сообщает сайт 5-tv.ru.

Королева Великобритании Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец. Данное решение было принято из-за проблем со здоровьем. Она переедет в Виндзорский замок.

Помимо этого, в честь дня рождения ее Величества американская компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол Барби с изображением Елизаветы II. Приобрести миниатюру королевы можно за 75 долларов.

Кукла носит платье цвета слоновой кости, голубую ленту и ордена.

Здоровье Елизавета II Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте