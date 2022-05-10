Елизавета II пропустит открытие парламента из-за проблем со здоровьем

Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II в этом году будет вынуждена пропустить церемонию официального открытия сессии парламента из-за проблем с подвижностью. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

— Королева по-прежнему периодически сталкивается с трудностями при передвижении и после консультации со своими врачами неохотно приняла решение о том, что не сможет посетить завтрашнее официальное открытие сессии парламента, — говорится в сообщении.

Уточняется, что традиционную тронную речь вместо королевы прочтет наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз, сообщает сайт 5-tv.ru.

Королева Великобритании Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец. Данное решение было принято из-за проблем со здоровьем. Она переедет в Виндзорский замок.

Помимо этого, в честь дня рождения ее Величества американская компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол Барби с изображением Елизаветы II. Приобрести миниатюру королевы можно за 75 долларов.

Кукла носит платье цвета слоновой кости, голубую ленту и ордена.