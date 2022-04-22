Компания Mattel выпустила куклу Барби в образе королевы Елизаветы II

Фото: twitter.com/RoyalFamily

Американская компания Mattel выпустила ограниченную серию кукол Барби в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II. 21 апреля ей исполнилось 96 лет.

Кукла носит платье цвета слоновой кости, голубую ленту и ордена.

Приобрести миниатюру королевы можно за 75 долларов, однако к настоящему моменту на официальном сайте компании ни одного экземпляра не осталось в наличии.

6 марта стало известно, что королева Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец. В последнее время королева испытывает проблемы со здоровьем, поэтому она решила чаще работать из дома.

Чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией Елизавета II решила сделать Виндзорский замок.

Так, например, королева пожаловалась на проблемы с ногами. На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость. После этого стало известно, что Елизавета II переболела коронавирусом, но уже вернулась к исполнению своих обязанностей.