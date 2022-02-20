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Британская королева Елизавета II заболела коронавирусом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Британская королева Елизавета II заболела коронавирусом
Королева Елизавета II / Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal

У британской королевы Елизаветы II диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщает издание Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

— Сегодня у королевы выявлен положительный результат теста на COVID-19, — цитирует сообщение дворца Reuters.

Отмечается, что королева переносит заболевание «в легкой форме, симптомы больше похожи на простуду».

Кроме того, она планирует продолжить исполнять свои обязанности, но в облегченной форме. Елизавете II оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Королеве 95 лет. Недавно она сообщила об ухудшении здоровья. Елизавета II пожаловалась на проблемы с ногами. На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость.

10 февраля 73-летний принц Уэльский Чарльз получил положительный результат теста на коронавирус.

Днем ранее в пресс-службе королевского дома сообщили, что испанский король Фелипе VI заболел коронавирусом. Он сдал положительный тест на COVID-19 после того, как у него появились легкие симптомы.

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