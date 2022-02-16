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«Я не могу ходить»: Елизавета II сообщила об ухудшении здоровья

Евгений Белоусов

Общество
«Я не могу ходить»: Елизавета II сообщила об ухудшении здоровья
Фото: www.instagram.com/kensingtonroyal/

Елизавета II призналась, что не может нормально передвигаться из-за проблем со здоровьем. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость. На вопрос о ее здоровье Елизавета II указала на трость и кратко ответила.

— Как видите, я не могу ходить, — заявила 95-летняя королева.

Отмечается, что Елизавета II была несколько скованной, так как встреча с Маклаудом и Милларом стала ее первой очной встречей после контакта с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом.

Букингемский дворец не раскрыл, был ли тест королевы на COVID-19 положительным или отрицательным, ссылаясь на врачебную тайну.

Несмотря на ухудшившееся самочувствие, Елизавета II старалась держаться на встрече спокойно и даже улыбалась. Уточняется, что она будет проходить ежедневные тесты на коронавирус в течение семи дней и находиться под пристальным наблюдением королевских врачей, передает Daily Mail.

До этого стало известно, что сын королевы принц Эндрю урегулировал иск по обвинению в изнасиловании. Согласно решению суда в Манхэттене, члену королевской семьи придется выплатить подавшей на него заявление женщине неназванную сумму. Из совместного заявления сторон следует, что принц совершит существенное пожертвование в поддержку прав истицы.

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