Фото: Instagram / @theroyalfamily

Королева Великобритании Елизавета II навсегда покинула Букингемский дворец. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщила Daily Mail.

В последнее время королева испытывает проблемы со здоровьем, поэтому она решила чаще работать из дома. Чтобы максимально сократить количество дальних поездок, своей постоянной резиденцией Елизавета II решила сделать Виндзорский замок.

Этот выбор, согласно источникам Daily Mail, обусловлен и ностальгией королевы. С Виндзорским замком у нее связано немало теплых воспоминаний. Например, о покойном муже — принце Филиппе: именно в Виндзоре они провели последние дни перед его кончиной.

Кроме того, так королева станет еще ближе к своей семье, в Виндзорском замке ее чаще смогут навещать родные. В бывшей резиденции Елизаветы II, Букингемском дворце, сейчас ведутся ремонтные работы, которые, как ожидается, закончатся не раньше 2027 года.

Считается, что Елизавета II туда больше не вернется, а после ее смерти в Букингемский дворец въедут принц Чарльз с женой, вслед за вступлением наследника на престол, передает Daily Mail.

Королеве 95 лет. Недавно она сообщила об ухудшении здоровья. Елизавета II пожаловалась на проблемы с ногами. На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании, контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева опиралась на трость.

После этого стало известно, что Елизавета II переболела коронавирусом, но уже вернулась к исполнению своих обязанностей.