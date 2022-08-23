Несколько автомобилей столкнулись на МКАД
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 83-го километра МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 23 августа.
— На внешней стороне 83-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале дептранса подчеркнули, что в результате аварии движение в сторону Дмитровского шоссе сильно затруднено и ограничено по четырем рядам. Для проезда открыт правый ряд и съезд на Дмитровское шоссе.
22 августа на внутренней стороне МКАД в районе улицы Николая Старостина произошло крупное ДТП. Столкнулись пять автомобилей.