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Два человека пострадали в ДТП на МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на МКАД
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 83-й километр Карта всех событий

В результате ДТП на Московской кольцевой автодороге пострадали два человека. Об этом во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-службе московской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобиль «Шевроле» остановился из-за поломки, а водитель с пассажиром вышли на проезжую часть для осмотра транспортного средства.

В этот момент в стоящую машину врезался автомобиль такси. В результате водитель и пассажир «Шевроле» пострадали, сообщили в пресс-службе ГИБДД. Одного из пострадавших эвакуировали на вертолете.

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