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Пострадавшего в аварии на МКАД человека госпитализировали на вертолете

Георгий Соланович
Происшествия
Пострадавшего в аварии на МКАД человека госпитализировали на вертолете
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
83 км мкад Карта всех событий

Человека, пострадавшего в ДТП на 83-м километре МКАД, госпитализировали вертолетом Московского авиацентра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы во вторник, 23 августа.

— С места ДТП в лечебное учреждение столицы эвакуировали водителя такси. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы, — говорится в сообщении.

Пострадавшего в аварии на МКАД человека госпитализировали на вертолете Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло рядом со съездом на Дмитровское шоссе. Машина такси на полной скорости въехала в стоящее авто и сбила человека. Движение в сторону Дмитровского шоссе сильно затруднено.

Вертолеты ДТП Госпитализация
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