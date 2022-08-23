Пострадавшего в аварии на МКАД человека госпитализировали на вертолете

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

83 км мкад Карта всех событий

Человека, пострадавшего в ДТП на 83-м километре МКАД, госпитализировали вертолетом Московского авиацентра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы во вторник, 23 августа.

— С места ДТП в лечебное учреждение столицы эвакуировали водителя такси. На борту его сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы, — говорится в сообщении.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

ДТП, о котором идет речь, произошло рядом со съездом на Дмитровское шоссе. Машина такси на полной скорости въехала в стоящее авто и сбила человека. Движение в сторону Дмитровского шоссе сильно затруднено.